Voormalige wielercoach van Lance Armstrong en Greg LeMond overleden na besmetting met coronavirus

Een bekende wielercoach van weleer heeft het leven gelaten. Onder meer Lance Armstrong en Greg LeMond had hij vroeger nog onder zijn hoede. Nu heeft Eddie Borysewicz zijn laatste adem uitgeblazen. Hij werd 81 en stierf in zijn thuisland Polen.

Eddie Borysewicz was best wel een gekende en legendarische wielercoach. Beter bekend als 'Eddie B', zijn bijnaam. Eind jaren '70 heeft hij vooral veel betekend voor het Amerikaanse wielrennen. Veel renners stoomde hij klaar om het ook te maken in Europa.

TEAM USA GECOACHT OP SPELEN

Eén van hen was Greg LeMond. Later zou ook Lance Armstrong nog bij Borysewicz trainen. Die laatste coachte ook Team USA op de Olympische Spelen van 1980 en 1984. In 2004 oefende hij voor het laatste een functie uit in de wielersport.

Borysewicz keerde nadien terug naar zijn thuisland. Hij heeft er het coronavirus opgelopen. Gezien zijn leeftijd was hij hoogrisicopatiënt. Borysewicz heeft het helaas niet gehaald en overleed in een ziekenhuis in Drezdenko aan de complicaties van Covid-19.