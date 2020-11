Wedstrijd afwerken in Tokio en weer weg: olympisch dorp wordt geen feestdorp

De IOC maakt zich sterk dat de Olympische Spelen in Tokio in 2021 wél kunnen doorgaan. Maar zelfs dan zal het niet zijn zoals anders. Voor sporters zijn de Spelen normaal de kans om ook eens de sfeer op te snuiven bij de andere sporttakken. Dat is in 2021 niet de bedoeling.

Tijdens een editie van de Olympische Spelen zoals we die gewoon zijn krioelt het in het atletendorp van topsporters over verschillende sporttakken heen. Zelfs als de Spelen doorgaan zal het toch kwestie zijn van zoveel mogelijk risico's te vermijden. Daarom wil het IOC zo weinig mogelijk atleten in het olympisch dorp. "We willen het aantal deelnemers niet verminderen, maar we moeten er wel voor zorgen dat het dorp de veiligste plek van Tokio is", aldus John Coates, vicevoorzitter van de IOC. Atleten blijven na hun wedstrijd beter niet nog lange tijd in het dorp hangen. "Dat zou de kans op problemen vergroten." MAXIMAAL 2 DAGEN NA WEDSTRIJD NAAR HUIS Daarom is beslist dat atleten vanaf vier tot vijf dagen voor hun wedstrijd hun intrek kunnen nemen in het olympisch dorp en één tot twee dagen na hun wedstrijd weer naar huis moeten terugkeren. Ook van toeristische activiteiten kan voor de deelnemers aan de Spelen geen sprake zijn.