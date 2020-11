Deceuninck-Quick-Step zou 27-jarige Tsjech binnenhalen voor volgend seizoen

Er is een nieuwe renner op weg naar Deceuninck-Quick-Step. De 27-jarige Josef Cerny komt over van CCC Team. Cerny won dit seizoen nog de negentiende etappe in de Ronde van Italië.

Josef Cerny heeft een nieuwe wielerploeg gevonden voor volgend seizoen. Het Nieuwsblad meldt namelijk dat Cerny aan de slag zal gaan bij Deceuninck–Quick-Step, de ploeg van Patrick Lefevre. Hij zou een contract voor één seizoen tekenen. Josef Cerny moest op zoek naar een nieuwe ploeg, want CCC Team, waar hij de voorbije 2 jaar aan de slag was, houdt het voor bekeken als wielerploeg. De Tsjech liet zich dit seizoen nog zien door een rit te winnen in de Giro.