Gianni Moscon is eind 2020 einde contract, maar heeft een beslissing genomen over zijn toekomst

Volgens Cyclingnews zal Gianni Moscon ook volgend seizoen bij Team Ineos Grenadiers blijven. De Italiaan is eind 2020 einde contract, maar het ziet er naar uit dat hij zijn contract gewoon zal verlengen. De ploeg moet het nieuws wel nog officieel bekendmaken.

Moscon vertelde in een interview bij BiciSport wel dat hij nog niet bezig is met volgend seizoen. Hij werkte de voorbije weken op de appelboerderij van zijn familie. "Vanaf december denk ik aan volgend seizoen. Nu wil ik niet afgeleid worden van mijn werk. We weten zelfs nog niet wanneer we terug wedstrijden kunnen rijden en hoe de kalender eruit zal zien", aldus Moscon.