"Ik had nog graag een voorjaar gekoerst": 36-jarige Vandenbergh heeft de hoop op een nieuwe ploeg bijna opgegeven

Flink wat profrenners zijn nog op zoek naar een werkgever voor volgend seizoen. Dat geldt ook voor de 36-jarige Stijn Vandenbergh. Hij had geen grote toekomstplannen meer als renner, maar hangt wellicht iets vroeger dan verwacht zijn fiets aan de haak.

Stijn Vandenbergh koerste de voorbije vier seizoenen voor AG2R - La Mondiale, waar er na 2020 geen plaats meer voor hem is weggelegd. "In 2021 komen Van Avermaet, Dewulf en Schär erbij, waardoor de klassieke kern vol zit. Ploegmanager Vincent Lavenu zei dat hij al te veel Belgen had en er voor mij geen plaats meer was. Jammer", gaf Vandenbergh aan bij Gazet van Antwerpen.

Ik wil nog tien dagen wachten tot ik mijn fiets aan de haak hang, maar ik maak mezelf geen illusies.

Want hij had nog graag een voorjaar gekoerst. "Alles geven tot Roubaix en dan stoppen." Maar dat zit er niet in. Niet bij AG2R en ook niet bij Alpecin-Fenix en Circus- Wanty Gobert. "In augustus waren er gesprekken en ik dacht dat het zou lukken. Het werd nooit echt concreet."

De 36-jarige knecht van 1m99 koestert nog weinig hoop op een nieuwe werkgever. "Ik wil nog tien dagen wachten tot ik mijn fiets aan de haak hang, maar ik maak mezelf geen illusies. De voorbije twee maanden kwam er niks uit de bus en het zal de komende weken ook niks worden."