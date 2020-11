Otto Vergaerde kan tijd van Kenny De Ketele niet verbeteren bij de Snelste Ronde

De Snelste Ronde in het Kuipke blijft voorlopig voor Kenny De Ketele. Vandaag kwam Otto Vergaerde aan de beurt, maar hij haalde een tijd van 9 seconden en 78 hondersten. Daarmee deed hij slechter dan De Ketele en Van den Bossche.

Otto Vergaerde probeerde vandaag de snelste tijd neer te zetten in de Snelste Ronde, maar het is onze 26-jarige landgenoot niet gelukt. De renner van Alpecin-Fenix reed zijn ronde in 9 seconden en 78 honderdsten en komt daardoor achter Kenny De Ketele en Fabio Van den Bossche in het klassement.

De komende dagen krijgen Iljo Keisse, Jules Hesters en Gerben Thijssen nog een kans om de snelste tijd van Kenny de Ketele te kloppen. Bij de vrouwen starten ze morgen met Shari Bossuyt en op zaterdag en zondag komen Julie De Wilde en Lotte Kopecky nog aan de beurt.