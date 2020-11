Serge Pauwels wil nog een rol spelen in de wielerwereld: "Het ijzer smeden als het heet is"

Een dikke maand geleden zette Serge Pauwels officieel een punt achter zijn professionele wielercarrière. Hij is niet van plan om het zwarte gat in te tuimelen zonder concrete toekomstplannen. De 36-jarige ex-prof wil in de wielerwereld aan de slag blijven.

Serge Pauwels wil in de toekomst als coach of ploegleider aan de slag in het wielermilieu. "Ik ben momenteel aan het onderhandelen met enkele ploegen. Er is nog niets beslist, maar de kans is dus wel groot dat ik in het wielrennen blijf. Dat hoop ik ook", gaf hij aan bij Sporza.

Nu zijn er contacten, dus moet ik het ijzer smeden als het heet is.

Na 15 jaar in het peloton kent hij intussen het klappen van de zweep. "Het meest logische is dus in de wereld te blijven die ik zo goed ken: de wielerwereld. Nu zijn er contacten, dus moet ik het ijzer smeden als het heet is."

Welke troeven kan Pauwels verder nog uitspelen? "Ik hou van de tactiek van de koers, van de voorbereiding op een wedstrijd, het toeleven naar een wedstrijd. Bekijken waar de kansen liggen en die proberen te grijpen. Vooraf een plan maken om zo goed mogelijk naar een koers toe te leven. Dat is wat ik het meest mis nu ik geen renner meer ben. Maar als ploegleider kan dat natuurlijk ook", besloot hij.