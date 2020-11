Twee Nederlandse rensters verlengen hun contract bij Mitchelton-Scott

De Nederlandse rensters Janneke Ensing en Moniek Tenniglo hebben goed nieuws gekregen over hun toekomst. Ze hebben hun contract verlengd bij de Australische wielerploeg Mitchelton-Scott. Ze tekenden voor één extra seizoen.

Moniek Tenniglo begint zo aan haar derde seizoen bij Mitchelton-Scott en Janneke Ensing start aan haar tweede seizoen. Met Annemiek van Vleuten hebben ze bij de wielerploeg een belangrijke renster verloren, maar tenniglo heeft er een goed oog op. "We gaan onze sterke teamgeest niet verliezen en er zit veel potentieel in de ploeg", aldus de Nederlandse renster op de officiële website van Mitchelton-Scott.

✒️ RE-SIGNINGS 🖋



Dutch duo @JannekeEnsing & @moniektenniglo stay with us for 2021.



More ▶️ https://t.co/6XTeMiii6I pic.twitter.com/ZbpReKmALk