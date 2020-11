Vincenzo Nibali (36) ook volgend jaar kopman bij Trek-Segafredo: "Nog niet oud genoeg om aan de kant geschoven te worden"

De 36-jarige Vincenzo Nibali had ongetwijfeld meer verwacht van het voorbije seizoen. De 36-jarige klassementsrenner moest tevreden zijn met de zevende plaats in het algemeen klassement van de Giro.

Vincenzo Nibali zei enkele weken geleden zelf dat de jonge renners sterker waren, maar opgeven gaat de Italiaan niet doen. Trek-Segafredo maakte bekend dat Nibali volgend jaar een kopman zal zijn, samen met Bauke Mollema en Giulio Ciccone.

Nibali zelf gaf een interview bij La Gazzetta Dello Sport over zijn leeftijd. "Het is nog niet oud genoeg om aan de kant geschoven te worden. Het belangrijkste is het verlangen en het plezier dat je krijgt van op de fiets te zitten", aldus de Italiaan.

Giro

De kopman van Trek-Segafredo kwam nog even terug op de Ronde van Italië. "De Giro heeft niet gebracht wat we er van hadden verwacht. Daar bestaat geen twijfel over. De jonge renners konden beter omgaan met dit vreemde wielerseizoen."