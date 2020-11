🎥 Nieuwe naam van ploeg van Victor Campenaerts bekend: Zwitserse sponsor zet er mee zijn schouders onder

Victor Campenaerts zal ook opgelucht zijn dat zijn huidige ploeg dan toch kan blijven bestaan. Daarvoor was er wel een nieuwe naam en sponsor nodig. De oprichter van de ploeg, Douglas Ryder, komt hieromtrent met een nieuwe update.

Al sinds de oprichting is de wielerploeg verbonden met de Zuid-Afrikaanse liefdadigheidsinstelling Qhubeka. Daar zal in 2021 meer aandacht voor zijn dan ooit tevoren. Dat zal immers de naam zijn die als eerste in het oog springt bij elke verwijzing naar het team.

Er was nog wel een bijkomende sponsor nodig om de ploeg overeind te houden en die heeft Ryder gevonden in het Zwitserse ASSOS. Dat is een modebedrijf dat ook al bezig was met fietskledij. Mede door de sponsoring van ASSOS zal de ploeg in 2021 bekend staan als Team Qhubeka ASSOS.

NIEUWE PARTNERS

"Ik ben blij dat we kansen kunnen blijven geven via ons team en de liefdadigheidsinstelling Qhubeka", reageert Ryder. "Ik kijk er naar uit om onze nieuwe partners te verwelkomen, terwijl we ons voorbereiden op 2021 in een wereld die zo zwaar getroffen is door de pandemie." Een competitieve ploeg samenstellen is zijn volgende opdracht. "Het gaat in onze ploeg om meer dan enkel overwinningen, maar we houden ervan te winnen."