Circus-Wanty Gobert heeft renner beet die ambities kan waarmaken als hij toptijden van weleer herbeleeft

Het is al langer de stiekeme droom bij Circus-Wanty Gobert en de meest recent nieuwkomer kan er misschien wel voor zorgen: eens echt stevig scoren in het klassement van de grootste koers ter wereld. Met Louis Meintjes heeft de ploeg een renner in huis die top tien kan rijden in de Tour.

We waren er bij op de voorstelling van de Tourploeg van Wanty-Gobert voorafgaand aan de Tourstart in Brussel in 2019. Hilaire Van der Schueren vertelde ons toen dat hij toch graag eens met een renner bij de eerste twaalf zou eindigen in de Tour. Guillaume Martin bereikte Parijs dat jaar als... twaalfde in het klassement. Opdracht net geslaagd dus.

Met Circus dat erbij kwam als grote sponsor is die ambitiegebleven, maar Guillaume Martin vertrok aan het einde van dat jaar naar Cofidis. In 2020 kreeg Circus-Wanty Gobert geen startrecht voor de Tour, dat was een bittere pil.

(TERUG) NAAR DE (WORLD)TOUR

Volgend jaar mogen we het team wel verwachten in de Tour. Circus-Wanty Gobert neemt immers de licentie van Continuum Sports, de structuur achter CCC, over en zet de stap naar de WorldTour. Dan is de aanwezigheid van een goede klassementsman, die zijn strepen al verdiend heeft in de Tour, wel welkom. Die zal er ook zijn door de komst van Louis Meintjes, die dit jaar nog voor NTT reed.

Hij kan het klaarspelen om die ambitie van top twaalf of zelfs top tien in een grote ronde te bevestigen. Hij heeft het immers in het verleden al bewezen. In de Vuelta eindigde hij eens tiende en eens twaalfde. In de Tour was de Zuid-Afrikaan aan het einde twee keer op positie acht terug te vinden in het algemeen klassement.

1 GROTE RONDE PER SEIZOEN

Twee jaar reed hij zowel de Vuelta als de Tour, liefst richt hij zich wel op één grote ronde per seizoen. Dat dit de Ronde van Frankrijk moest zijn, dat durfde hij nog niet uitspreken. Maar geen nood: performance manager Aike Visbeek gaf al aan dat het die richting zou uitgaan.

Met Meintjes in de top 10 rijden in de Tour zal één van de grote doelen worden in 2021. Wel één ding om mee rekening te houden: zijn laatste succesjaar dateert al van 2017. Sindsdien eindigde hij geen enkele keer meer in de top dertig van een grote ronde. Meintjes is 28, hij moet dus wel nog een paar goede jaren in zich hebben. Aan de ploeg om hem echt thuis te laten voelen, zodat de klimmer toe kan werken naar die vorm van weleer.