Iljo Keisse geeft het volle pond in 'zijn' Kuipke maar stuit De Ketele niet van de troon

Naar 't Kuipke gaan doet Iljo Keisse altijd met veel plezier. Hem moeten ze niet meer leren hoe op die piste te rijden. Het was tijd voor zijn poging voor De Snelste Ronde. Keisse bleef onder de tien seconden, maar ging niet snel genoeg voor de eerste plaats.

Terwijl de echte Zesdaagse van Gent niet kan doorgaan, proberen profrenners-en rensters wel elk apart een zo snel mogelijk rondje neer te zetten in 't Kuipke. De toptijd staat voorlopig op naam van Kenny De Ketele. Iljo Keisse heeft nu ook zijn poging afgelegd en kwam aan een tijd van 9.76.

Dat is ongeveer dezelfde tijd dan Fabio Van Den Bossche. Het volstaat niet om De Ketele te kloppen, want die ging nog een stukje sneller. Het is dus afwachten of iemand nog onder de tijd van De Ketele gekend is of hij zijn leidersplaats kan behouden.

BOSSUYT LEIDT MET 11.47 BIJ DE DAMES

Ondertussen heeft ook de eerste renster haar poging afgerond en dat was Shari Bossuyt. Zij klopte af op 11.473. Na haar komen er nog twee dames die zullen proberen de snelste ronde af te werken.