'Naam Chris Froome valt opnieuw in onderzoek rond gewezen Sky-dokter '

Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Ook al is er tot op heden niets bewezen, dan toch hangt er een zweem ...

De zaak rond dokter Freeman is nog steeds niet helemaal opgeklaard. De gewezen dokter van Team Sky heeft een zaak tegen zich lopen wegens vermeend dopinggebruik.

Hij bestelde in 2011 testosteron. Rest de vraag: wat is daarmee gebeurd uiteindelijk? Was het om prestatiebevorderende middelen aan te bieden bij de renners?

Testosteron

Tot op heden is niets bewezen en het zal ook mogelijk moeilijk zijn om zonder verklaringen echt dingen zwart op wit te krijgen - ook in de zaak rond Lance Armstrong en eerder ook in de zaak Fuentes was dat het geval.

Maar ook Chris Froome wordt nu opnieuw verbonden aan het onderzoek, al zijn er tegen hem al helemaal geen concrete bewijzen. Ex-coach Shane Sutton heeft zijn naam nu wel opnieuw op tafel gelegd, weet Het Nieuwsblad. Wordt vervolgd ...