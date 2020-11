Nederlandse ritwinnaar in Giro en Tour hangt op zijn 39ste de fiets aan de haak

Onlangs geraakte bekend dat Weening geen nieuw contract zou ondertekenen bij Trek-Segafredo. Nu is dus ook bekend waarom: hij stopt met profwielrennen. Op de site van zijn laatste ploeg geeft de klimmer een extra woordje uitleg.

Weening kan zijn wielerloopbaan op een serene manier afsluiten. "Twintig jaar lang heb ik de job gedaan waar ik van droomde en hield. Ik heb van elk seizoen genoten. De laatste weken vertelde ik mezelf: het is genoeg geweest", geeft hij aan hoe zijn beslissing vorm kreeg.

We bid a fond farewell to @WeeningPieter, who is hanging up his wheels after a long, prosperous career.



Read the Q&A with Pieter below. https://t.co/HUwhvWDXqX