Nieuw wereldrecord neergezet: 18-jarige Amerikaan is officieus de snelste junior in de individuele achtervolging

Een wereldrecord neerzetten op de piste: het is niet enkel Victor Campenaerts gegeven. Ook de 18-jarige Magnus Sheffield is er in geslaagd. Tenminste: officieus. De Amerikaan reed drie seconden sneller dan het wereldrecord in de individuele achtervolging bij de junioren.

Het wereldrecord drie kilometer individuele achtervolging stond op de naam van de Nieuw-Zeelander Finn Fisher Black, met een tijd van 3'09"710. Sheffield deed bij zijn poging daar drie volle seconden van af en klokte af op 3'6"447.

Dat heeft USA Cycling bekendgemaakt. Sheffield heeft een mooie toekomst voor zich, zowel in het wegwielrennen als in het baanwielrennen. In 2019 was hij immers derde op het WK op de weg bij de junioren. Hij gaat voor Rally Cycling rijden.

Congratulations @MagnusSheffield on CRUSHING the National 3k Pursuit record by almost 10 seconds!💥Magnus attempted the record today at the Olympic Training Center Velodrome in Colorado Springs, Colorado finishing with a time of 3:06.447 ⏱️ #WeChampionCycling pic.twitter.com/eMXZfXdv2x — USA Cycling (@usacycling) November 20, 2020

Sheffield slaagde in zijn poging om het nationaal record te breken op een baan in Colorado Springs, Colorado. In de VS komt het dus sowieso op de tabellen. Het is echter de vraag of de UCI zijn poging ook officieel gaat erkennen als nieuw wereldrecord of niet.