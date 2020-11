Remco Evenepoel maakt al een keer kennis met Monopoly Koers: "Logisch dat ik heel graag de Muur wil veroveren"

Het is misschien een ideetje voor een kerstgeschenk: Monopoly Koers. Remco Evenepoel, samen met Philippe Gilbert één van de gezichten van het gezelschapsspel, heeft zijn Monopoly Koers al ontvangen. Hij zet in het spel zijn zinnen op de Muur en La Redoute.

De wielereditie van dit wereldbekende spel werd in mei gelanceerd en is nu ook eindelijk te bestellen. In plaats van winkelstraten te kopen zoals in het originele spel, kan je in deze versie bekende hellingen, kasseistroken of aankomstplaatsen uit het wielrennen kopen.

PIONNEN IN REGENBOOGKLEUREN

Een mascotte van Monopoly Koers kwam Evenepoel zijn spel al brengen. Zijn aandacht ging meteen naar de pionnetjes. "Het zijn de kleuren van de regenboog. Superleuk, cool." Nadien boog Evenepoel zich over de vraag wat hij nu juist zou willen kopen.

"Ik heb een supporterslokaal aan de Muur, dus ik denk dat het vrij logisch is dat ik heel graag, met hart en ziel, de Muur van Geraardsbergen wil veroveren. Ik denk dat ik La Redoute ga kopen, samen met de Stockeu één van mijn favoriete hellingen in Luik-Bastenaken-Luik", aldus Remco Evenepoel.