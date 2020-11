Rik Verbrugghe is geen bondscoach meer: "Titels pakken is wat we van Evenepoel, Van Aert en co. mogen verwachten"

Nadat Rik Verbrugghe besloot aan de slag te gaan bij Israel Start-Up Nation, was het de vraag of Belgian Cycling heil zag in de combinatie van bondscoach en een job bij een ploeg. Blijkt van niet. Verbrugghe betreurt de beslissing van de wielerbond, maar wenst zijn opvolger het allerbeste.

"Uiteraard had ik liever ander nieuws gekregen", reageert Rik Verbrugghe in Het Laatste Nieuws. "We staan voor een heel belangrijk jaar, met de Spelen in Tokio en een WK in eigen land. Dat had ik heel graag nog als bondscoach beleefd." Die rol zal nu weggelegd zijn voor Sven Vanthourenhout.

De chemie tussen zichzelf en de renners was er nochtans nog, dacht Verbrugghe. "Ik had het gevoel dat ik de jongens 'vast' had en klaar was voor 'the next step' met deze gouden generatie: winnen, titels pakken. Aan Sven om dat nu te doen. Want dat is wat we van Evenepoel, Van Aert en co. mogen verwachten."

Ik respecteer de keuze van de bond

Verbrugghe verlaat zijn functie bij Belgian Cycling wel zonder rancune, en met de wetenschap dat België onder hem liefst zeven medailles veroverde. "Ik respecteer de keuze van de bond. Ik wens Sven alle succes toe. Zelf blik ik terug op twee mooie jaren. Waarin ik veel ervaring heb opgedaan en mezelf niets kan verwijten."