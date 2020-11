Tom Van Damme ziet veel om naar uit te kijken en blij met keuze voor Vanthourenhout: "De perfecte man voor de job"

Op de Twitterpagina van Belgian Cycling verscheen een korte reactie van Tom Van Damme. Die had ook oog voor de resem medailles die de laatste twee jaar onder Verbrugghe zijn behaald. "Eerst en vooral wil ik danku zeggen aan de vorige bondscoach Rik Verbrugghe", aldus Van Damme.

Nu is het echter kwestie van vooruit te kijken en volledig achter Sven Vanthourenhout te gaan staan. Hij stond al aan het hoofd van de nationale veldritploeg en zal op de weg nu ook de elite en de U23 coachen. "Sven is de perfecte man voor de job", beweert Van Damme.

President @TomVanDamme is happywith @svenvth as federal road coach men elite & U23. “First of all, thank you former coach @Rikverbrugghe. With 2 world championships on home soil and Olympics in 2021 and 2024 there is a lot to look forward to. Sven is the perfect man for the job.' pic.twitter.com/n388YSDai2