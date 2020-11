Evenepoel en Van Aert gebrand op Olympisch goud maar maken zich geen illusies: 'Hij is de te kloppen man"

Remco Evenepoel mag zeker mee naar Tokyo volgend jaar, Wout van Aert is nog niet zeker dat hij mee mag naar de Olympische Spelen. Als ze allebei meegaan, heeft België alleszins twee grote favorieten voor een gouden medaille in de tijdrit. Maar ze zijn allebei wel op hun hoede voor één man.

Want wereldkampioen Filippo Ganna toonde dit seizoen hoe sterk hij kan tijdrijden. Het Nieuwsblad sprak me Evenepoel en Van Aert in aanloop naar de verkiezing van de Flandrien van het jaar, waar beide favoriet zijn.

"We moeten op bijna niemand anders focussen dan Ganna. Bodnar heeft het parcours al eens getest en zei dat het minder zwaar was dan verwacht, dus hij is echt dé te kloppen man", klinkt het bij Evenepoel. De jonge renner van Deceuninck-Quick.Step is de enige die Ganna dit seizoen kon kloppen in een tijdrit, namelijk in de Vuelta a San Juan in februari.

Ganna bewees in de Ronde van Italië dat hij ook degelijk kan klimmen, zo won hij op indrukwekkende wijze de 5e etappe en dat weet Wout van Aert ook. "Hij heeft enorme stappen gezet dit jaar, hij reed in de tijdrit van de Giro sneller naar boven dan de klassementsmannen", weet de Belgische kampioen.