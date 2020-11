Evenepoel en Van Aert reageren op aanstelling nieuwe bondscoach: "Sven is de juiste man op de juiste plaats"

Sven Vanthourenhout lost Rik Verbrugghe af als bondscoach van de elite. Met onder meer Remco Evenepoel en Wout Van Aert beschikt de kerverse bondscoach over een gouden lichting.

Wat vinden de Belgische goudhaantjes nu zelf van de keuze voor Vanthourenhout als nieuwe bondscoach? In een dubbelinterview in Het Nieuwsblad delen ze hun mening.

"Vanthourenhout is zeker wel een goede keuze", steekt Evenepoel van wal. "Sven zit lang genoeg in de koers om te weten hoe je een ploeg bouwt. De voorbije jaren was hij ook al ... de T2, zouden ze zeggen in het voetbal. Het is een goeie stap."

Van Aert ziet een dubbel voordeel in de aanstelling. "Voor mij is het extra makkelijk dat ik op de cross en op de weg met dezelfde coach kan werken. Sven is de juiste man op de juiste plaats. Toen hij nog assistent was van Kevin en Rik, voelden de renners ook wel dat hij al veel praktische dingen regelde."