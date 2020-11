Sportieve loopbaan gered? Dimitri Claeys lijkt zijn nieuwe ploeg gevonden te hebben

Dimitri Claeys kreeg onlangs een flinke dreun te verwerken toen zijn huidige werkgever Cofidis hem duidelijk maakte dat hij niet meer tot de plannen behoorde van de Franse wielerploeg.

De 33-jarige Belgische klassiekerspecialist, dit jaar nog zesde in de Ronde van Vlaanderen, vreesde even voor zijn toekomst in het profwielrennen, maar volgens wielerflits.be is hij op weg naar Team Qhubeka ASSOS.

Bij de opvolger van NTT Pro Cycling in het peloton treft Claeys landgenoot en wereldrecorduurhouder Victor Campenaerts aan.