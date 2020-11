Toon Aerts staat alleen tegenover blok van Pauwels-Sauzen Bingoal: "Dat weegt mentaal"

Zondag staat de Superprestige-manche in Merksplas op het programma. Hoogstwaarschijnlijk zal Toon Aerts het opnieuw moeten opnemen tegen een sterk blok van Pauwels-Sauzen Bingoal. iets waar hij geen schrik van heeft, maar toch wel op hem weegt.

Met Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout zijn er twee veldrijders van Pauwels-Sauzen die steeds vaker richting kop van de koers gaan, samen met hun ploegmaat Eli Iserbyt maar ook met... Toon Aerts. "Ik sta er vaak alleen voor en op een snelle omloop valt dat wel op", klinkt het bij Aerts in HLN.

Tijdens de cross moet Aerts heel alert zijn of de cross is voorbij. "Ik moet constant knokken voor mijn positie en mag nooit twee ploegmaats van Pauwels-Sauzen voor mij laten rijden want dan laat de ene het gat vallen. Constant geconcentreerd zijn, dat weegt mentaal."

"Maar ik ben ervan overtuigd dat ik hier beter van word. De bedoeling is 1vs1 het duel aan te gaan met iemand maar dat lukt niet elke cross", besluit de poulain van Sven Nys.