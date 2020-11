WIN: het fotoboek 'Rhino' en krijg een speciale blik achter de schermen bij het veldrijden!

Altijd al willen weten waarmee de mecanicien zich bezig houdt in de materiaalpost? Of hoe de nieuwe tenue van de wereldkampioen gemaakt wordt? Zelfs het verhaal van de supporters aan de eindmeet wordt in beeld gebracht in het fotoboek van fotograaf Mats Palinckx. En u kan een exemplaar winnen!

Mats Palinckx is een jonge professionele fotograaf met een passie voor wielrennen. Meer bepaald voor het veldrijden. Speciaal voor de fans heeft hij een verzameling van de foto's die hij doorheen de zijn carrière in het veldrijden nam, gebundeld in een fotoboek. Het boek is 200 pagina's dik en gunt alle wielerfans een kijkje achter de schermen van het veldrijden. In de fotoreportages komt werkelijk alles aan bod. Van A tot Z. Van op het parcours tot in de garage. Ook op de website van Mats Palinckx kunt u een preview vinden:

https://www.matspalinckx.be/ En u kunt een exemplaar winnen van de award-winning fotograaf!

Het enige wat u hoeft te doen is onze instagrampagina @Wielerkrant volgen en daar staan verdere instructies. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wielerkrant (@wielerkrant_be) Vul hieronder ook onze quiz-vraag in voor een extra kans!

