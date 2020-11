Marcel Kittel kondigt schitterend nieuws aan: "We hebben weer een grote stap gezet in het leven"

Marcel Kittel heeft echt wel het geluk gevonden in zijn leven na de koers. Wat zijn we blij voor hem. De Duitse ex-renner gaat in het huwelijksbootje stappen. Hij heeft op Instagram aangekondigd dat hij zich verloofd heeft met zijn vriendin Tess von Piekartz.

Een foto van een stralende Marcel en Tess én de verlovingsring: zo werd het nieuws publiek gemaakt. "We hebben samen weer een grote stap gezet in het leven: we zijn verloofd", laten Marcel Kittel en zijn vriendin aan de wereld weten. "Ik ben zo blij en gelukkig om jou al zes jaar aan mijn zijde te hebben", richt Kittel zich vervolgens tot zijn verloofde. "We zijn door ups en downs gegaan, maar hebben elkaar steeds gesteund. Ik vind het zo spannend om je nu mijn verloofde te noemen en in de toekomst mijn vrouw. Ik hou van je." Dit bericht bekijken op Instagram Marcel Kittel (@marcelkittel) Als dat geen heuglijk nieuws is. Uiteraard stroomden in de reacties op de Instagrampost de felicitaties binnen voor het koppel, dat al een zoontje heeft.