Europees kampioen is blij met zijn contract bij Qhubeka Assos: "Ik heb het gevoel dat ze 100% in mij geloven"

Nizzolo is blij dat hij mee in het verhaal van Qhubeka Assos kan stappen. Hij vertelde het op de officiële site van de wielerploeg. "Ik voel mij een deel van deze ploeg en het project", vertelde de Italiaanse sprinter.

De ploeg heeft veel vertrouwen in Nizzolo. "Ik kijk er naar uit om zo snel mogelijk wedstrijden te rijden als Europees kampioen en als deel van het nieuwe hoofdstuk. Ik heb het gevoel dat het team 100% in mij gelooft. Mijn ploegmaats en de staff geloven in mij als leider binnen de ploeg en dat heb ik nodig om te kunnen presteren", aldus Nizzolo.

🚨CONFIRMED🚨



We are thrilled to announce that the European 🇪🇺& Italian 🇮🇹 champion @Giacomonizzolo will race for Team Qhubeka ASSOS in 2021.



We can't wait to see what @assos_com have planned for those beautiful jerseys! 🔥



➡️More: https://t.co/BB8iRB553M#BicyclesChangeLives pic.twitter.com/XTjxAlscbn