Lars Boom wijzigt van functie en gaat aan de slag als ploegleider van Lotte Kopecky

Sinds deze zomer is Lars Boom, die in 2019 stopte met wielrennen, aan de slag bij CCC-Liv als performance manager. Na enkele maanden wijzigt zijn rol binnen de ploeg. In 2021 zal hij één van de ploegleiders zijn in het team dat dan Liv Racing zal heten.

Zoals bekend trekt CCC zich immers terug uit de wielersport door de gevolgen van de coronacrisis. De cosponsor neemt in 2021 over als hoofdsponsor. Ook in de ploegleiding verandert dus één en ander. Lars Boom kijkt er erg naar uit om in plaats van performance manager te zijn de functie van ploegleider op te nemen. TOPPER LOTTE KOPECKY Liv Racing zal volgend jaar ook de ploeg zijn van Lotte Kopecky, die na verschillende jaren vertrok bij Lotto Soudal Ladies. Boom noemt Kopecky alvast een topper in het sprintwerk. Het mag duidelijk zijn dat de Belgische veel vertrouwen zal krijgen van de ploegleiding. De ploeg ziet ook wel een Nederlander met een lange geschiedenis in de wielrennerij vertrekken. Jeroen Blijllevens werd bedankt voor bewezen diensten.