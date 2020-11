Remco Evenepoel blikt terug op overwinning ter ere van Fabio Jakobsen: "Erg emotioneel"

Ondanks dat zijn eigen seizoen vroegtijdig werd stopgezet, heeft Remco Evenepoel verschillende overwinningen geboekt in 2020. De meest emotionele zege kwam er in de Ronde van Polen, omwille van wat ploegmaat Fabio Jakobsen in diezelfde rittenkoers overkomen was.

"Na mijn overwinning in de Ronde van Burgos zat ik vol vertrouwen. De openingsetappe draaide heel anders uit dan gewenst, met die val van Fabio. Ik kwam ongeveer als 50ste over de streep en was me niet helemaal bewust van wat er gebeurd was. Een andere renner kwam me vertellen dat Fabio gevallen was", denkt Evenepoel terug aan die vreselijke dag.

Zoiets hakt er wel in. "Zelfs nu kan ik niet omschrijven hoe we ons die avond voelden en wat er door ons heen ging. We dachten er aan om uit de koers te stappen, maar reden verder na een gesprek met Fabio's familie. De ochtend van de voorlaatste rit vroeg ik onze perschef om het rugnummer van Fabio. Toen ik het in mijn handen kreeg, dacht ik meteen dat het mijn dag zou zijn."

Dat bleek ook het geval te zijn. "Met 50 kilometer te gaan merkte ik dat iedereen op de limiet zat. Het leek het perfecte moment om aan te gaan en dat deed ik. Over de streep komen met Fabio's nummer in de lucht was erg emotioneel. Niet enkel voor mij, voor de hele ploeg."

De mooiste herinnering gekoppeld aan de overwinning in de Ronde van Polen kwam er eigenlijk na de koers. "Enkele dagen later kreeg ik een bericht van zijn vriendin om te zeggen dat ze de beelden gezien had en ze trots was. Dat alleen was mij meer waard dan mijn rit-of eindzege in Polen."