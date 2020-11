Over de Ronde, Roubaix en de Tour: Alaphilippe geeft aan wat hij waar wil bereiken

Een klasbak als Julian Alaphilippe, die kan haast overal winnen. Dus zijn het ook koersen als de Tour die zijn belangstelling wegdragen. Dit jaar is daar ook de Ronde van Vlaanderen bijgekomen. Ook een deelname aan Parijs-Roubaix is in de toekomst niet uitgesloten.

In de Ronde had hij bij zijn debuut altijd op het podium geëindigd, ware er niet die jammerlijke val. "De Ronde van Vlaanderen is een wedstrijd die ik heel graag opnieuw wil rijden", bevestigt Alaphilippe aan Eurosport Frankrijk. "Ik denk dat ik in het voorjaar een groot blok ga doen met alle klassiekers, al is daar met de ploeg nog niet over gesproken."

Een voorjaar met de Ronde van Vlaanderen als eindnoot of kan Parijs-Roubaix er ook nog bijkomen. "Een deelname aan Parijs-Roubaix kan, maar hoeft niet per se volgend jaar. De twee wedstrijden waar ik altijd van gedroomd heb zijn het WK en de Tour."

NU AL ZIN IN TOUR 2021

In de Ronde van Frankrijk was hij natuurlijk al dicht bij het podium. Hoewel hij niet de stempel draagt van klassementsman, moet dat zijn dromen toch aanwakkeren. "Ik zou graag de Tour winnen", geeft Alaphilippe toe. "Het parcours voor 2021 is prachtig en geeft mij nu al zin.