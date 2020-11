Winnaar van de Omloop 2018 hoopt mindere jaren achter zich te laten en bij 'supersterk EF' weer fun te beleven

Bij EF Pro Cycling is hij de vervanger van Sep Vanmarcke. Net als Vanmarcke wist hij ook de Omloop al een keertje te winnen. We hebben het over Michael Valgren. De Deen won in 2018 de Omloop en de Amstel Gold Race. Sindsdien zijn de uitslagen echter maar magertjes.

Valgren trok in 2019 naar Dimension Data, wat dan een jaar later Team NTT werd. Bij die ploeg haalde hij geen even goede uitslagen in de klassiekers dan voordien. Hoe komt dat? "We hebben ons allemaal die vraag gesteld en niemand is met het antwoord gekomen", zegt Valgren in een podcast van Cyclingnews. "Het is misschien een slecht excuus, maar ik denk dat we in veel koersen pech hadden."

De samenwerking is eind dit jaar tot een einde gekomen. "Als ik was gebleven, denk ik wel dat we op het juiste pad gingen komen." Maar hij is dus niet gebleven. Hij koos om te tekenen bij EF Pro Cycling. "Ik wilde een ploeg waar ik fun kon hebben en van buitenaf leek EF de beste keuze."

IMPACT VAN HET MATERIAAL

Het gaat natuurlijk niet alleen om de fun. Ook de knowhow bij de Amerikaanse formatie is meer dan in orde. "Ze halen goede resultaten en ze hebben goed materiaal, wat volgens mij dezer dagen een grote impact heeft. Als je kijkt naar de namen, hebben we een supersterke ploeg."