Sloveen, die vierde werd in Luik-Bastenaken-Luik, is terug aan het trainen na zware val in de Vuelta: "Nu ben ik nog meer gefocust op volgend seizoen"

Matej Mohoric is terug aan het trainen. De Sloveen viel in één van de eerste ritten in de Vuelta en daarbij had Mohoric een schouderbreuk opgelopen. Nu is hij zich aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Matej Mohoric wil er staan volgend seizoen. In een filmpje dat hij gedeeld heeft met MatejMatjes op Twitter vertelt hij dat hij aan het genieten is van het naseizoen. Hij legt uit dat hij nog meer gefocust is op het komende jaar. "Ik wil jullie bedanken voor de leuke berichten na mijn crash in de Vuelta. Ik heb nog steeds spijt van de fout die ik daar gemaakt heb, waardoor ik de Vuelta niet kon uitrijden. Dat is het leven en nu ben ik nog meer gefocust op het komende seizoen. Mijn blessure is volledig hersteld en ik geniet van het naseizoen. Ik kijk uit naar volgend jaar", aldus Mohoric. Net geen podium in Luik-Bastenaken-Luik Voor zijn val in de Vuelta was Mohoric aan een goed seizoen bezig. De 26-jarige renner van Bahrain-McLaren werd onder meer tiende in Milaan-Sanremo, derde op het Sloveens kampioenschap en vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Matej heeft onze video met beterschapswensen goed ontvangen. Meer nog: hij heeft gereageerd! Zie hieronder de boodschap van Mohoric aan de Matej Matjes: pic.twitter.com/c6BqG0tpQc — MatejMatjes (@MatejMatjes) November 24, 2020