Makelaar Vincenzo Nibali ontkent geruchten over transfer naar andere ploeg: "Alleen maar nadenken over andere opties als er geen akkoord komt met Trek-Segafredo"

Vincenzo Nibali heeft een contract tot eind volgend seizoen bij Trek-Segafredo, maar de kans bestaat dat het contract nog verlengd zal worden. De Italiaanse klassementsrenner werd ook gelinkt met Team Ineos Grenadiers, maar de makelaar van Nibali ontkent de geruchten.

De doorgaans goed geïnformeerde journalist Beppe Conti zou bij RAI Sport verteld hebben dat Team Ineos Grenadiers een aanbieding heeft gedaan aan Vincenzo Nibali voor in 2022. Alex Carera, de makelaar van Nibali, ontkent echter de geruchten.

Hij vertelde het bij Cyclingnews. "We hebben geen gesprekken gehad met Ineos. Nibali staat nog onder contract bij Trek-Segafredo en hij is er zeer gelukkig. In het nieuwe seizoen zullen we met de ploeg over de toekomst praten en we zouden alleen nadenken over andere opties als we geen akkoord met Trek-Segafredo bereiken", zei Carera.