Heeft Qhubeka-Assos het volgende supertalent gevonden? Nieuwe aanwinst klopte Evenepoel twee keer

Bij Ghubeka-Assos proberen ze het team opnieuw te vullen nadat veel renners eieren voor hun geld kozen door de lastige financiële situatie. Een transfer die de meesten ontgaan is, is die van de Tsjech Karel Vacek.

Vacek is 20 jaar en absoluut geen grote naam in het wielrennen, maar heeft wel het potentieel om dat te worden. In 2018 was de Tsjech namelijk enkele keren beter dan Evenepoel.

Etappe 3 van de Ronde van de Vrede werd namelijk gewonnen door de Tsjech, voor onze landgenoot. De eindoverwinning ging dan wel naar Evenepoel, het zegt iets over de kwaliteiten van Vacek.

IN de Giro delle Lunigiani toonde Vacek dat hij ook tegen de klok kon rijden want hij versloeg Evenepoel met één seconden in de openingsrit. In etappe 3 was het opnieuw raak, Vacek kwam solo over de streep en Evenepoel pas als 3e op 10 seconden. Het algemene klassement ging opnieuw naar Evenepoel, Vacek werd pas 29e.

Het zal dus uitkijken worden naar wat de 20-jarige Vacek volgend jaar kan doen bij de profs. Hij reed twee jaar geleden nog voor Hagens Berman Axeon, de jeugdploeg van Axel Merckx.