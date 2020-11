Kopecky voor de eerste keer Flandrienne van het Jaar: "Die overwinning zet ik hoger dan het BK"

Niet alleen Wout van Aert viel in de prijzen vrijdagavond, ook Lotte Kopecky mocht een prijs mee naar huis nemen. De 25-jarige Kopecky werd voor de eerste keer in haar carrière Flandrienne van het jaar.

Kopecky haalde het voor D'Hoore, die van 2014 tot 2017 driemaal op rij won maar sindsdien niet meer kon winnen.

De renster van Lotto-Soudal kende een mooi seizoen met de dubbel op het BK, een etappe-overwinning in de Giro Rosa en podiumplaatsen in Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en de AG Driedaagse Brugge-De Panne. Volgend jaar trekt Kopecky naar CCC-Liv Racing.

"Ik heb een heel constant seizoen gereden waarvan deze prijs een mooie bekroning is. Mijn zege in de Giro-rosa plaats ik toch nog hoger dan mijn Belgische titel", is ze eerlijk. Net zoals Wout van Aert kijkt ze uit naar het WK in Leuven, maar ze heeft toch nog een groter doel. "Als ik moet kiezen, ga ik voor olympisch goud op de piste", klinkt het.