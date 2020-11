Van Aert zelf niet zeker van zijn stuk bij rentree in Kortrijk

Het is eindelijk zover: de comeback van Wout van Aert in het veld. Of hoe een steengoede wielrenner (de beste ter wereld?) zijn oude liefde toch niet los kan laten.

Al keert Van Aert wel met een bang hartje terug naar zijn oude liefde. De winnaar van de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en twee ritten in de Tour is er niet gerust op dat die liefde het hem wel vergeven heeft dat hij met koersen op de weg een minnaar heeft gevonden waarin hij zo mogelijk nog succesvoller is.

Van Aert start straks in Kortrijk pas vanop de derde startrij omdat hij vorig jaar niet bijster veel punten verzamelde in het crossklassement. Dat kan hem weleens parten spelen want als je pas als 25e het veld induikt, is het heel lastig om op te schuiven. De kopgroep kan dan al gaan vliegen zijn. Al heeft Van Aert wel een enorm grote motor, hij zal liever zelf het tempo bepalen vooraan in plaats van een gat te moeten dichten waar hij zelf niet verantwoordelijk voor was.

Verwachtingen te hoog?

In HLN laat Van Aert alvast optekenen dat hij toch wel stress heeft voor zijn rentree. "Ik heb veel goesting, maar ook wel stress. Er wordt te optimischtisch over mij gedaan", tempert hij de verwachtingen. Maar wat wil je, Wout? Als beste eendagsrenner ter wereld.