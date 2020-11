Het leven van de profwielrenner, dochter van 4 vraagt zich af waarom papa zo traag loopt

Wielrenners zijn geen triatleten of marathonlopers, dat is evident. Maar blijkbaar zijn ze ook niet echt goede lopers, althans Amerikaan Kiel Reijnen toch niet.

Reijnen is een 34-jarige Amerikaan die voor Trek-Segafredo rijdt. Het afgelopen seizoen reed hij niet echt in the picture en hij was in het verleden vooral aan het vieren in eigen land met ritwinst in de Tour of Utah en de USA Pro Challenge.

In het tussenseizoen is hij met zijn dochter van 4 een toertje gaan lopen, maar de dochter van Reijnen was toch wat verbaasd over de snelheid van haar vader en vroeg zich af of hij al aan het lopen was. "Waarom ga je zo traag, papa?", vroeg ze.

Het antwoord van Reijnen is eerlijk: "Omdat papa niet in vorm is en niet goed kan lopen." Waarop zijn dochter even eerlijk en ontwapenend meedeelt: "Misschien moet je dan toch maar wat gaan fietsen."