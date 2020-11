Vanthourenhout de beste in Tabor, Van Aert wordt opnieuw derde

Michael Vanthourenhout had tot vorige week nog nooit een klassementswedstrijd gewonnen. Na de Superprestige in Merksplas is hij nu ook de beste in de Wereldbekermanche in Tabor.

Van Aert moest achteraan starten maar na 10 minuten posteerde hij zich al op plek 5 in de kopgroep. In die kopgroep zaten alle favorieten zonder Sweeck. De Belgische kampioen maakte een tuimelperte toen hij over de balkjes wou springen. Hij sprong opnieuw op zijn fiets na even op de grond te hebben gelegen maar kon nooit aansluiten vooraan. Vanthourenhout bepaalde het tempo in de kopgroep waarin alle favorieten zaten en besliste halverwege om te versnellen. Van Aert kon niet direct volgen en zo reed Vanthourenhout een handvol seconden weg van de rest. Van Aert en Aerts krijgen gat niet dicht Met Iserbyt als blok aan het been kreeg Van Aert het gat op Vanthourenhout niet gedicht. Even later moet Toon Aerts het tempo opschroeven maar de kloof is dan al 13 seconden. Ook Aerts kon de kloof niet dichten waarop iserbyt het maar alleen probeerde. Zonder iemand in het wiel heeft het er dan alle schijn naar dat Pauwels-Sauzen voor een één-tweetje zal zorgen. Duel binnen de ploeg In de voorlaatste ronde gebeurde het ook, Iserbyt bij Vanthourenhout. In de achtergrond leek Van Aert zijn tweede adem gevonden te hebben. Na het wegvallen van Aerts bleef Van Aert druk zetten op het tweetal vooraan. In de allerlaatste ronde lukte het Vanthourenhout opnieuw om te versnellen. Iserbyt moest een gaatje laten en dat was genoeg voor de zege. Van Aert wordt opnieuw derde.