Van Aert opnieuw derde maar mindere benen: "Was op karakter vandaag"

Wout van Aert had in Tabor snel de kloof met de kop van de koers gedicht, maar echt aanvallen zat er niet in. Hij had geen reactie op de aanval van Vanthourenhout en werd derde.

Van Aert verklaarde achteraf dan ook dat hij heel hard had afgezien tijdens de cross in Tabor. "Ik heb heel de koers op de limiet gezeten. Op het laatste kwam mijn natuurlijke inhoud wat naar boven waardoor ik toch nog op het podium terechtkom maar het was met veel minder overschot dan gisteren", verklaart Van Aert. Een derde plaats is niet slecht maar Van Aert lijkt toch tekort te komen om voor de overwinning. "Er moet nog wel wat bij als ik mee wil doen voor de winst. Het was vandaag echt knokken en vooral op karakter", besluit de vice-wereldkampioen op de weg. 🇨🇿 Tabor?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tabor



Bunny hop🐇 Two podium spots in Wout van Aert's first CX races of the season🥉