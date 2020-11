Grootvader van Tom Boonen bezweken aan coronavirus

Raymond Boonen, grootvader van ex-wielrenner Tom Boonen, is op 88-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Boonen verbleef in een woonzorgcentrum waar een uitbraak was van het virus.

Twee weken geleden begon de miserie voor de familie Boonen toen het duidelijk werd dat er in het woonzorgcentrum in Balen waar grootvader Raymond verbleef een uitbraak van het coronavirus was. Niet veel later testte ook Raymond positief. Hij had al enkele dagen koorts en ademhalingsproblemen en is vrijdagnacht gestorven.

De grootvader van Tom volgde zijn kleinzoon op de voet en werd op de Scheldeprijs in 2017 extra in de aandacht gebracht toen hij het startschot mocht geven van de Scheldeprijs, de laatste koers van Tom Boonen in België (foto).