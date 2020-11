Israel Start-Up Nation kan met nieuwe ambities vooruit kijken: "Vanmarcke kopman met wie we naar de oorlog kunnen"

Nu het huiswerk af is kan het vernieuwde en ambitieuze Israel Start-Up Nation vooruitblikken op het seizoen waarin het voor het eerst misschien echt brokken kan maken. Dat hoopt het te doen in de grote ronden, maar ook in de klassiekers en dan komt Sep Vanmarcke in beeld.

Niet vergeten: ook Rik Verbrugghe is als sportief manager één van de Belgen bij deze ploeg. "De nieuwkomers zullen de ploeg naar een hoger niveau tillen", voorspelt Verbrugghe alvast. "Ik heb het gevoel dat we nu sterker zijn in elke discipline."

Voor teammanager Carl Kjellström is het ook in spanning afwachten, al neemt de Zweed toch een eerder voorzichtige houding aan. "Het zal fascinerend zijn om te zien hoe we het doen tegen de grote ploegen. We zijn nog altijd underdogs voor de eindzeges in rittenkoersen, maar kunnen ons mengen in de strijd om het podium."

Met een naam als Froome in de rangen zullen ze zich in het rondewerk echter niet kunnen wegsteken. Co-eigenaar Sylvan Adams tekent dan ook minder voorbehoud aan en spreekt de hogere verwachtingen volop uit. "We willen bijzonder competitief zijn in de grootste koersen, inclusief de grote ronden, Monumenten en klassiekers."

In die laatste categorie wedstrijden rekent ISN ook op een renner Gauillaume Boivin, die pas zijn contract verlengde, om zijn deel van het werk te doen. "Ik kan mij inbeelden dat de klassiekers een belangrijk deel van mijn seizoen zullen zijn en met Sep Vanmarcke hebben we een kopman met wie we naar de oorlog kunnen gaan", zegt de Canadees.