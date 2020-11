Lotto-Soudal blikt in tien delen terug op seizoen 2020 met aandacht voor eerste profzege van renner in deel 1

Het wielerseizoen 2020 zit er al even op maar Lotto-Soudal laat ons alles nog eens herbeleven met een terugblik op het afgelopen seizoen.

Ze doen dat met een tiendelige reeks waarvan deel 1 in Australië plaatsvindt met de Tour Down Under, de traditionele seizoensopener van het WorldTour-circuit.

In die Tour Down Under kaapte Lotto-Soudal meteen drie ritzefes weg. Tweemaal een sprintoverwinning van thuisrijder Caleb Ewan en eentje van nieuwe aanwinst Matthew Holmes.

Vooral die laatste zege was zeer knap want Holmes had nog nooit een profzege behaald in zijn carrière. De 26-jarige Brit won bovenop WIlunga Hill, een traditionele en lastige aankomstplaats in Australië. Hij bleef Richie Porte 3 seconden voor.