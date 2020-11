Renner van Deceuninck-Quick.Step beleefde zijn beste seizoen als prof: "Franck Alaphilippe was een grote hulp"

Deceuninck-Quick.Step heeft er alweer een geweldig seizoen opzitten, met verschillende renners die het uitstekend deden. Eén van hen was Rémi Cavagna. Zijn vierde seizoen als prof was zijn beste tot dusver, met vooral het behalen van de Franse tijdrittitel die veel voor hem betekent.

Cavagna boekte al een eerste zege eind februari in de Faun-Ardèche Classic. "Als er één ding is dat me trots maakt naast mijn overwinningen, is dat ik mijn ontwikkeling heb verdergezet." Eens het seizoen hervatte na de lockdown, had Cavagna al snel een nieuw doel. "Ik mikte op het Frans Kampioenschap tijdrijden in Grand-Champ. Het was iets dat ik nastreefde sinds ik prof werd."

Het was hem nog niet gelukt de titel te veroveren en dus gooide hij het over een andere boeg. "Dit jaar veranderde ik mijn aanpak en probeerde ik iets anders. Franck Alaphilippe was een grote hulp. Hij kwam naar mijn huis en ging dan met de scooter rijden. Ik kon achter de scooter kilometers maken, met de bedoeling op die ene dag honderd procent te zijn. Na één week voelde ik me al ongelooflijk sterk."

DEBUUT IN TOUR EN PRIJS IN VUELTA

Op de dag van de waarheid had het niet beter kunnen uitdraaien. "Ik reed enorm goed tijdens het kampioenschap en kon de trui veroveren. Zonder Franck zou het mij niet gelukt zijn." Ook nadien zat er nog wat moois aan te komen: Cavagna maakte zijn debuut in de Tour en was de meest strijdlustige renner in de Vuelta.

"Twee dagen voor de start in Nice werd ik voor het eerst opgeroepen voor de Ronde van Frankrijk. Ik kon niet geloven dat deze droom werkelijkheid werd. Het werden drie fantastische weken voor de ploeg", herinnert hij zich nog.