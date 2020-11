Sprintkoning van de Giro wil terug naar de Tour: "Het is hetzelfde met Van Aert en Roglič bij Jumbo-Visma"

Hoe Jumbo-Visma in de Tour voor het klassement ging en toch Van Aert de kans kreeg om voor ritzeges te gaan: dat heeft Arnaud Démare ook gezien. De Fransman put er moed uit om zijn plaats af te dwingen binnen de selectie van Groupama-FDJ voor de Tour in 2021.

Gezien zijn goede vorm was het al vreemd dat zijn ploeg hem dit jaar niet meenam naar de Ronde van Frankrijk. Groupama-FDJ wilde echter alles op een goed klassement zette met Pinot. Dat liep faliekant af: Pinot bakte er niets van. Démare domineerde vervolgens de sprints in de Giro: hij won vier etappes en de puntentrui.

Dat versterkt zijn positie om toch één en ander af te dwingen. "Het feit dat ik terug naar de Tour wil is besproken geweest", stelt Démare bij Cyclism'Actu. "We zullen zien hoe het uitdraait, maar ik zie me zeker in de Tour volgend jaar."

COMBINATIE SPRINTS-KLASSEMENT DOENBAAR

De combinatie sprints en klassement acht hij niet onhaalbaar. "Als je kijkt naar Kristoff en Pogačar dit jaar, dan weet je dat het mogelijk is. Het is hetzelfde met Wout van Aert en Primož Roglič bij Jumbo-Visma, al heb ik wel meer mensen rond mij nodig dan Van Aert. Ik denk dat het doenbaar is. Je hebt de juiste koersomstandigheden nodig en succes op beide vlakken, maar het is zeker niet ondenkbaar."