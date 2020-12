Patrick Lefevere kent moeilijke avond en is na één aflevering uitgeschakeld in 'De Slimste Mens'

Gisterenavond maakte Patrick Lefevere, de wielermanager van Deceuninck-Quick-Step, zijn debuut in 'De Slimste Mens ter Wereld', de televisiequiz op VIER. Een succes werd het echter niet, want Lefevere is na één aflevering uitgeschakeld.

Patrick Lefevere nam het in 'De Slimste Mens ter Wereld' op tegen Bockie De Repper en Liesbeth Van Impe. In de eerste ronde ging het nog gelijk op, maar daarna namen Bockie en Van Impe steeds meer afstand van Lefevere. In de finale werd het een onbegonnen zaak voor Lefevere, want hij begon met 98 seconden, terwijl Bockie 458 seconden had. het bleef dus bij één aflevering voor de wielermanager van Deceuninck–Quick-Step.