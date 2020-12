Ploegbaas Jurgen Mettepenningen tevreden met huidige vorm van Michael Vanthourenhout: "De zege in Merksplas was een mentale bevrijding"

Michael Vanthourenhout doet het uitstekend in het veldrijden. Ook Jurgen Mettepenningen, de ploegbaas van Pauwels Sauzen-Bingoal, ziet het graag gebeuren. Volgens hem was de zege van Vanthourenhout in Merksplas een mentale bevrijding.

Jurgen Mettepenningen gaf een interview bij Sporza. "Michael is misschien een laatbloeier, maar daar is niets mis mee. Hij zit al zeven jaar bij onze ploeg en we wisten dat hij later ging doorbreken, maar deze reeks kon niemand voorspellen. De zege in Merksplas was een mentale bevrijding", legde Mettepenningen uit. Volgens Mettepenningen kunnen ze nu bij Pauwels Sauzen-Bingoal verschillende kaarten uitspelen. "Met Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck hebben we nu drie winnaars. We hebben zo verschillende troeven die uiteraard willen winnen, maar de verstandhouding zit goed", aldus de ploegbaas.