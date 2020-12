Tourwinnaar Pogačar is ook voetbalfan en zou graag een Belg Speler van het Jaar zien worden

Maar goed dat Tadej Pogačar wielrenner is geworden. Anders had hij natuurlijk dit jaar de Tour niet kunnen winnen. Er zijn wel nog andere sporten die hij graag ziet. Het voetbal bijvoorbeeld, dat volgt de Sloveen blijkbaar ook op de voet.

De winnaar van de Ronde van Frankrijk heeft een interview gegeven aan FIFA.com, de site van de wereldvoetbalbond. Of hij zelf wel eens tegen een balletje getrapt heeft? "Ik heb een paar jaar gevoetbald, maar dan drong de keuze tussen voetbal en wielrennen zich op. Ik moest dan een moeilijke keuze maken", zegt Pogačar.

Gelukkig heeft hij de goede beslissing genomen. Er werd hem ook gevraagd voor wie hij zou kiezen als beste voetballer van het jaar. "Ik zou voor Kevin De Bruyne stemmen. Hij had een geweldig seizoen met Man City en België. Ik hou van zijn manier van spelen."

SLOVENIË TOPSPORTLAND

Als doelman van het jaar zou de renner van UAE kiezen voor Jan Oblak. Logisch natuurlijk, want dat is een landgenoot van hem. Al is het ook nu al natuurlijk een fantastisch sportjaar voor Slovenië, met de eindwinst van Pogačar in de Tour en die van Roglič in de Vuelta.