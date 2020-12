🎥 "WTF": Oliver Naesen deelt hallucinant filmpje van Britse wielertoeristen

Een professionele wielrenner die op training wordt aangereden. Het is jammer genoeg geen uitzondering meer... Een filmpje uit Groot-Brittanniƫ bewijst hoe onveilig het kan zijn om op, in dit geval naast, de openbare weg te rijden. Een groepje wielertoeristen was het slachtoffer.

Het was SBS-journalist Michael Tomalaris die het filmpje onder de aandacht bracht. Een groepje wielertoeristen reed langs een drukke weg toen een renner plots werd aangetikt door een autospiegel. Wtf https://t.co/ZS4DvKOd2Y — Oliver naesen (@OliverNaesen) November 29, 2020 De renners wijken nauwelijks af van hun rechte lijn en niets wijst erop dat de autobestuurders de renners niet kon zien. Hallucinant! Dat vond ook Oliver Naesen.