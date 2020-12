GP Pino Cerami verandert van plaats op de kalender: "WorldTour-ploegen vragen zelf om te komen"

De GP Pino Cerami is één van de vele wedstrijden die dit jaar geannuleerd werd door het coronavirus. Er wordt nu volop werk gemaakt van de volgende editie, in 2021. Die zal plaatsvinden op zondag 25 juli, vlak na de Ronde van Wallonië.

Dat heeft Laurent Haegeman van de organisatie van de GP Pino Cerami verklapt aan La Dernière Heure. Andere jaren ging de GP Pino Cerami vooraf aan de Ronde van Wallonië. Dat betekent dus een kleine verschuiving op de kalender.

SPELEN BEÏNVLOEDEN KALENDER

"De kalender voor 2021 is bijzonder druk, vooral met de Olympische Spelen erbij. De Ronde van Wallonië heeft zijn data veranderd om niet in het vaarwater van de Tour te komen. Wij komen dus vlak achter de Ronde van Wallonië", verklaert Haegeman. "Dat stelt ons in staat om ploegen te strikken die ook voorgesteld worden op de Ronde van Wallonië."

Bij de GP Pino Cerami hebben ze overigens ook al contact gehad met ploegen uit de WorldTour. "De respons is al goed geweest. We moeten niet vechten om de WorldTour-ploegen hier te krijgen, ze komen naar ons toe." De winnaar van de meest recente editie, in 2019, is de Fransman Bryan Coquard.