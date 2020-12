Nocentini zweert bij onschuld en gaat eventueel naar het TAS: "Voel me verraden door sport die mijn leven is geweest"

Rinaldo Nocentini is de naam die het meest recent gelinkt is aan dopinggebruik. De ex-renner is wegens onregelmatigheden in zijn biologisch paspoort nog voor vier jaar geschorst. De Italiaan blijft echter zijn onschuld overeind houden en overweegt juridische stappen.

Volgens Nocentini is hij geschorst op basis van vermoedens. "Er is geen bewijs van mijn wangedrag. Zelfs mijn advocaat Giuseppe Napoleone is zo'n situatie nog nooit tegengekomen", zegt hij aan Tuttobiciweb. De onregelmatigheden in zijn biologisch paspoort zijn vastgesteld in 2019, zijn laatste profjaar. "Waarom zou ik op mijn 41ste mijn toevlucht zoeken tot verboden praktijken?"

AANGETAST IMAGO

Nocentini is alleszins niet van plan om het hierbij te laten. "Natuurlijk zal ik verder gaan om mijn onschuld te bewijzen en gerechtigheid af te dwingen. Als het beroep geen andere uitkomst geeft, ga ik naar het TAS. Ik hoop dat alles goedkomt, maar ondertussen is mijn imago aangetast. Ik voel me verraden door een sport die mijn leven is geweest."

Het gehanteerde systeem zoals in zijn zaak zou volgens hem ook niet in andere dossiers gebruikt mogen worden. "Een biologisch paspoort is prima om te controleren wie bedriegt, maar het kan niet voldoende zijn om veronderstellingen te maken en een atleet te veroordelen zonder concreet bewijs."