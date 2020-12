Nog geen nieuw contract voor Ganna maar wel opbouw naar Spelen bekend en die loopt langs Roubaix en Giro

Filippo Ganna heeft nog altijd geen contract getekend voor volgend jaar, vrij onwaarschijnlijk toch voor een wereldkampioen tijdrijden. Al kan men er wel van op aan dat hij gewoon bij Ineos blijft. Zijn programma voor 2021 staat overigens al grotendeels vast.

In La Gazzetto dello Sport doet Filippo Ganna uit de doeken welke wedstrijden hij al zeker in 2021 zal rijden. Dat zal hij doen namens Ineos, ook al is de nieuwe deal nog niet beklonken. Wat wel al langer vaststaat: de Olympische Spelen zullen het grote doel worden.

De opbouw richting de Spelen verloopt via enkele mooie wedstrijden. Zo zal hij in zijn thuisland deelnemen aan de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Opvallend: ook in Parijs-Roubaix mogen we hem aan de start verwachten. Nadien volgt onder meer opnieuw deelname aan de Giro. Dit jaar won hij in de Ronde van Italië vier etappes.

AAN DE ZIJDE VAN GEOGHEGAN HART IN GIRO

Dan volgt nog het EK baanwielrennen, waarna het hoogtepunt er aan moet komen in Tokio. En dat in de wegrit, het tijdrijden als op de weg. Ganna verklapt ook nog dat zijn ploegmaat Tao Geoghegan Hart in 2021 voor een tweede opeenvolgende eindzege in de Giro gaat.