UCI komt binnenkort met een overzicht van veiligheidsmaatregels in 2021

Gezien de impact van het coronavirus op de maatschappij is het op vlak van veiligheid in het tweede seizoensdeel in de koers nog behoorlijk verlopen. Daar zijn ze bij de UCI tevreden mee en dat willen ze zeker ook zo houden. Daar wordt ook aan gewerkt.

De UCI wil in een duidelijk kader vastleggen hoe de koers er in 2021 zal uitzien. Het zal een dossier samenstellen met alle veiligheidsmaatregelen die genomen dienen te worden en dat zal op negen december dan voorgesteld worden. OVERLEG MET ONDER ANDERE CPA De UCI beslist niet alleen zelf over deze maatregelen. Het is hierover in overleg met de groep die de wedstrijdorganisatoren vertegenwoordigt en met de CPA, de rennersvakbond. Er zijn al meerdere vergaderingen geweest en voorstellen gedaan. De goedgekeurde ideeën moeten zich dan vertalen in regels die ingaan vanaf 1 januari 2021 en die de veiligheid van de wielrenners moeten garanderen.